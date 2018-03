DAK-Studie Soziale Medien machen süchtig

Rund 100.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind abhängig von sozialen Medien. Das ergab eine Studie der Krankenkasses DAK Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Demnach verbringen Jungen und Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren durchschnittlich zweieinhalb Stunden täglich mit sozialen Medien. Spitzenreiter in der Nutzung ist WhatsApp, gefolgt von Instagram und Snapchat.

2,6 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen konnten ihre Lust auf soziale Medien demnach nicht mehr allein steuern. Sie litten ohne ihr Smartphone unter Entzugserscheinungen. Repräsentativ befragt wurden 1.001 Kinder und Jugendliche.

Mädchen besonders gefährdet

Mädchen sind der Studie zufolge länger in sozialen Medien unterwegs als Jungen. Mit dem Alter steige dann generell die Zeit in den sozialen Netzwerken. Mädchen zwischen 16 und 17 Jahren sind fast 3,5 Stunden mit WhatsApp und Co. beschäftigt, gleichaltrige Jungen nur knapp drei Stunden.