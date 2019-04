Eine von den Tausenden Studierenden ohne Abitur ist Katja Schlör aus Halle. Wenn sie an den Beginn ihres Studiums zurückdenkt, hatte sie viele Bedenken, die gar nicht nötig gewesen wären: "Denn ich hatte tolle Kommilitoninnen und ich habe mich schnell ins Studium reingefunden. Es hat gar keinen Grund gegeben, Angst zu haben, denn Abiturwissen hat für meinen Studiengang keine so große Rolle gespielt."

Nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und sieben Jahren Berufspraxis studierte die heute 30-jährige Katja Schlör Gesundheitsförderung- und Management an der Hochschule Magdeburg Stendal. Damit erfüllte sie die Mindestvoraussetzungen, die bundesweit gelten: ein Schulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung. Die Details regeln die Hochschulgesetze der Bundesländer. In Sachsen und Sachsen-Anhalt sind zum Beispiel Eignungsprüfungen erforderlich.

Katja Schlör sagt, sie habee durch ihre Erfahrung sogar einen Vorteil gehabt: "Ich war in vielen Dingen organisierter und disziplinierter als die Abiturienten, die frisch von der Schule kommen." Diesen Eindruck bestätigt Sigrun Nickel vom Centrum für Hochschulentwicklung. Sie ist dort Projektleiterin von "Studieren ohne Abitur" und sagt: Wer ohne Abitur studiert, studiert bewusster.

Nickel erklärt: "Das heißt, die kommen ja aus dem Berufsleben, die müssen dann auch Kompromisse eingehen oder vielleicht auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, also sprich: Die haben sich ziemlich viele Gedanken gemacht, bevor sie das Studium aufgenommen haben, und gehen sehr bewusst rein."

Auch in Mitteldeutschland gab es 2017 mehr Uni-Absolventen ohne Abitur. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren es 433, im Vorjahr 292. Aber die steigenden Zahlen werden nicht nur positiv gesehen. Für Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, ist es ein zweischneidiges Schwert:

Neumann sagt: "Das könnte auch dazu führen, dass der ein oder andere, der handwerkliche oder praktische Fähigkeiten hat, sagt, ich kann mir die Entscheidung, ob ich studiere, aufheben. Ich mache erst mal meine Gesellenausbildung und dann kann ich immer noch entscheiden: Gehst du jetzt zum Studium oder nicht? Also insoweit hat das durchaus auch positive Effekte."

Allerdings sei die Studienquote so hoch, dass er sich Sorgen macht, ob ausreichend junge Leute für das Handwerk zur Verfügung stehen: "Also die Zukunftsvision ist, dass wir arbeitslose Akademiker haben, die ein Jahr auf einen Handwerker-Termin warten." Denn nur wenige, die einen Betrieb für das Studium verlassen, würden danach in den Beruf zurückkehren.