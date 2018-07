Petra Luther leitet die Grundschule am Ludwigsfeld in Halle – ein Plattenbau aus den Siebzigerjahren. Als Sturm "Friederike" über die Schule hinwegzog, waren sie und die meisten anderen Lehrer schon zu Hause. Nur die Hortkinder waren noch da. "Die haben live miterlebt, wie die Hälfte vom Dach runter gekracht ist." Der Sturm hatte Teile des Flachdachs abgerissen. Das Gebäude wurde gesperrt, am Tag drauf fiel die Schule aus.

Danach ging der Betrieb weiter. Nur die oberste Etage durfte nicht betreten werden. Das Dach sei zwar abgedichtet worden, aber nur provisorisch. "Wir haben in zwei Klassenräumen Schimmelschäden und das Wasser lief in die Flure. Es hat ja nochmal geschneit und geregnet. Das ist noch nicht beseitigt. Aber die Stadt hat mir versprochen, dass das noch gemacht wird." Etwa 125.000 Euro kosten all diese Reparaturen, so die Stadt Halle. In weitere beschädigte Kommunalgebäude habe sie bereits 206.000 Euro investiert.