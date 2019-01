Tief "Zetjee" hat am Mittwoch zu einer Sturmflut an der Ostsee geführt und den Mittelgebirgen viel Schnee gebracht. In Wismar und Lübeck wurde das Wasser in die Städte gedrückt und führte zu Überflutungen.

In Wismar habe der Wasserstand am Vormittag 1,70 bis 1,80 Meter über Normal gelegen, sagte ein Stadtsprecher. Das Wasser stehe bis zu 20 Zentimeter hoch. Einige Autofahrer konnten ihre Wagen nicht mehr rechtzeitig wegfahren. Mehrere Pkw standen unter Wasser. Ähnliche Szenen spielten sich in Lübeck und Flensburg ab - auch dort standen Autos unter Wasser. Zu Überflutungen kam es zudem in Kiel. Mehrere Uferstraßen wurden gesperrt.

Container fallen in Nordsee

In Lübeck trat die Trave über die Ufer und überflutete mehrere Straßen. Bildrechte: dpa Betroffen war auch der Schiffsverkehr: Fährverbindungen der Weißen Flotte in Warnemünde und die Verbindung zwischen Rügen und Hiddensee wurden zeitweise eingestellt.



Wegen des Sturms verlor ein Frachter auf dem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven bis zu 270 Container in der Nordsee. Mindestens einer enthält das Gefahrengut Dibenzoylperoxid. Der Frachter gehört mit einer Kapazität von 19.000 Containern zu den größten der Welt. An den Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland wurden nach Angaben der niederländischen Küstenwache 21 Container angespült. Auf Bildern waren unter anderem angespülte Kühlschränke, Sandalen oder Spielzeug zu sehen.