Die Deutsche Bahn hat wegen Sturmschäden mehrere Strecken im Regional- und Fernverkehr gesperrt. Betroffen war zunächst der Westen Deutschlands. So stellte die Bahn am Mittwoch den Betrieb auf den Strecken von Köln nach Bonn, Aachen und Koblenz ein sowie von Aachen nach Krefeld und von Kaiserslautern nach Ludwigshafen ein. Auch im Regionalbahnverkehr gab es eine Reihe von Streckensperrungen.

Gleise und Straßen blockiert

Am Mittwochmorgen fegten orkanartige Böen über den Westen Deutschlands hinweg. In Nordrhein-Westfalen sorgte Tief "Burglind" für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei standen mehrere Straßen in Essen und Mülheim unter Wasser. Ein umgestürzter Baum blockierte die wichtige Regionalzugverbindung zwischen Aachen und Düsseldorf.

Auf der Strecke zwischen Coesfeld und Dortmund prallte ein Regionalzug auf einen umgestürzten Baumstamm. Wie die Bundespolizei mitteilte, entgleiste der Triebwagen. Von den rund 70 Fahrgästen wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Auf der Autobahn 44 stürzte ein Hochsitz auf die Fahrbahn.

In NRW prallte ein Zug gegen einen umgestürzten Baum und entgleiste. Bildrechte: dpa In Rheinland-Pfalz blockierten ebenfalls umgestürzte Bäume Straßen, vor allem in der Eifel und im Hunsrück. Die A63 war vorübergehend blockiert. Auch über das Saarland zogen heftige Windböen hinweg. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge gab es vereinzelt kräftige Gewitter. In Hessen wird mit Orkanböen bis 120 Stundenkilometer und teils kräftigem Regen gerechnet. Am Rhein steigt die Hochwassergefahr.

Pisten gesperrt, Skispringern droht Absage und Flugausfälle

Vor allem in den Mittelgebirgen und Alpen drohen unwetterartige Orkanböen, im Schwarzwald mit bis zu Tempo 140. Bis Freitagmittag werden im Schwarzwald binnen drei Tagen um 100 Liter Regen pro Quadratmeter befürchtet, hinzu kommt Schmelzwasser. Überflutungen seien nicht auszuschließen, erklärte der DWD. Wegen der Unwetterwarnungen wurden die Loipen im Nationalpark Schwarzwald geschlossen.

In den Alpen wurden viele Skilifte gestoppt. Die Zugspitzbahn fährt nur bis zum Eibsee. In München und Augsburg bleiben am Mittwoch die Tierparks aufgrund der aktuellen Sturmwarnung geschlossen. Auch die Vierschanzentournee der Skispringer ist betroffen. Wegen der heftigen Winde droht am Mittwochnachmittag an der Bergiselschanze in Innsbruck die Absage des Qualifikationsspringens.

Die Feuerwehr in Köln räumt einen umgestürzten Baum von der Straße. Bildrechte: dpa Außerdem wird mit Verspätungen und Ausfällen im Flugverkehr gerechnet. So wurde eine Verbindung von Frankfurt nach Dresden gestrichen. In Thüringen sind in der ersten Tageshälfte schwere Sturmböen möglich. Es kann Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde geben. In Sachsen-Anhalt und Sachsen sind vor allem auf dem Brocken und auf den Gipfeln des Erzgebirges Orkanböen bis 130 km/h möglich.

Bahn prüft Einschränkungen

Die Deutsche Bahn hat ihr Personal verstärkt, um auf Sturmschäden und Zugplanänderungen zu reagieren. Bei gefährlichen Wetterlagen sind Temporeduzierungen bis hin zur Einstellung des Verkehrs möglich.