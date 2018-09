In Sachsen knickte der Sturm zahlreiche Bäume um, einige Straßen und Gleise waren am Sonntag unpassierbar. Wie die Feuerwehr Chemnitz dem MDR mitteilte, wurde in Stollberg ein Haus abgedeckt. Auch in Thalheim wurden Schäden gemeldet. Im Vogtland, Erzgebirge und Osterzgebirge gab es Stromausfälle.