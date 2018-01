Sturmtief "Friederike" wird Mitteldeutschland am Donnerstag Schneeregen und Sturmböen in Orkanstärke bringen. Laut Thomas Globig, Meteorologe bei MDR AKTUELL, wird es nahezu das gesamte Sendegebiet treffen, lediglich das nördliche Sachsen-Anhalt könnte demnach weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Tief, das von Westen her aufzieht, wird sich am Donnerstagmorgen zunächst mit Schnee und Schneeregen bemerkbar machen, der im Laufe des Vormittags in Regen übergeht. Dabei werden auch die Temperaturen ansteigen.

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst amtliche Wetterwarnungen für fast das gesamte Sendegebiet herausgegeben, die Karte finden Sie am Ende der Seite.

Orkanböen erwartet

Orkanböen erwartet

Hinter der Niederschlagsfront wird die Wolkendecke aufreißen, es wird klar und stürmisch: Am Donnerstagnachmittag beziehungsweise -abend ist mit Sturm zu rechnen, die Meteorologen erwarten Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke von über 118 Kilometern pro Stunde. Man müsse bei diesen Windstärken auch mit Schäden rechnen, sagt Globig. "Am besten bleibt man am Donnerstagnachmittag zu Hause", so der Meteorologe. Auf jeden Fall sollte man Wälder meiden.



Mit Einschränkungen im Bahnverkehr ist ebenso zu rechnen wie mit kritischen Situationen auf den Straßen. Vor allem Lkw-Fahrer sollten auf der Hut sein und nicht ohne Ladung fahren. Globig beschreibt "Friederike" als sogenannten Schnellläufer: "Friederike kommt schnell und geht schnell", sagt der Meteorologe, schon am Freitag sei der Spuk vorbei. Die möglichen Einschränkungen beim Bahn- und Straßenverkehr könnten sich erfahrungsgemäß länger auswirken als der eigentliche Sturm.

Erste Vorboten in Dresden