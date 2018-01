Mehrere Flüge gestrichen

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam wurden riesige Bäume umgerissen. Bildrechte: dpa Am Münchner Flughafen wurden mehrere Flüge gestrichen. So wurden acht Lufthansa-Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln annulliert. Am Airport Köln/Bonn wurde der Flugverkehr am Vormittag vorläufig unterbrochen. Mehrere Flüge wurden gestrichen. Am größten Flughafen der Niederlande, Amsterdam Schiphol, wurden wegen des extremen Sturms alle Flugverbindungen gestrichen. Auch die Flüge der niederländischen Airline KLM von den Flughäfen München, Hannover und Bremen nach Amsterdam fielen aus.

Zehntausende von Stromausfällen betroffen

Rund 100.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Bundesländern waren von Störungen und Stromausfällen betroffen. Wie der Netzbetreiber "Westnetz" mitteilte, waren Bäume auf Freileitungen gestürzt. Die Stadtwerke Bochum meldeten "kurzzeitige Spannungsschwankungen im Stromnetz" wegen Störungen in den Hoch- und Höchstspannungsnetzen.



Der Energieversorger EnviaM in Chemnitz stockte wegen des Sturms seinen Bereitschaftsdienst auf. Wichtige Leitungen und Notstrom-Aggregate seien vorab noch einmal überprüft worden, teilte das Unternehmen mit.

Mehrere Schulen geschlossen

Im Oberharz in Niedersachsen, Teilen Mittelhessens und in Oberfranken fiel wegen des Orkantiefs der Schulunterricht aus. Auch am Burggymnasium in Wettin im Saalekreis in Sachsen-Anhalt fällt wegen des Sturms der Unterricht aus. An der Burg wird derzeit gebaut, die Schule befürchtet, dass Teile herumfliegen könnten. In Nordrhein-Westfalen, wo für das gesamte Land Unwetterwarnungen ausgegeben wurden, können die Schulen selbst entscheiden, ob sie aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben, wie das Schulministerium mitteilte.

Unfälle auf eisglatten Straßen