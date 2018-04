Münster Motiv für Amokfahrt weiter unklar

Einen Tag nach der tödlichen Attacke mit einem Campingbus in Münster suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv des Täters. Wie die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen mitteilten, gibt es bisher keine Hinweise auf den möglichen Hintergrund. Es werde mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt.



Das Bundeskriminalamt schaltete inzwischen im Internet die Seite www.bka-hinweisportal.de frei. Dort können Zeugen Videos und Fotos hochladen, die sie während der Amokfahrt in der Altstadt von Münster gemacht haben. Die Ermittler erhoffen sich davon wichtige Informationen zu der Tat.

Tote und mehrere Verletzte

In der Nacht zum Sonntag wird das Tatfahrzeug abtransportiert. Bildrechte: dpa Am Samstagnachmittag hatte ein Mann seinen Campingbus in der Altstadt von Münster in den Freisitz einer Gaststätte gesteuert. Eine 51 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Lüneburg in Niedersachsen und ein 65 Jahre alter Mann aus dem Kreis Borken kamen ums Leben. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.



Bei dem Fahrer handelt es sich laut Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt "vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus Münster". Der Deutsche erschoss sich nach der Tat in seinem Wagen. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung", soll der Mann in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen sein. Das wollten die Ermittler bisher aber nicht bestätigen.

Waffen und Feuerwerkskörper gefunden

Bei der Durchsuchung des Tatfahrzeugs durch Experten des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes wurden unter anderem eine Schreckschusswaffe und illegale Feuerwerkskörper gefunden.



In der Wohnung des mutmaßlichen Täters entdeckten die Ermittler weitere Knallkörper und eine Maschinenpistole, die allerdings unbrauchbar gemacht worden war.

Laschet und Seehofer kommen nach Münster