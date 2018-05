Suchtexperten und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung drängen auf höhere Preise für Alkohol in Deutschland. "Wer den Alkoholkonsum reduzieren will, muss dafür sorgen, dass die in Deutschland unverhältnismäßig niedrigen Preise für alkoholische Getränke angehoben werden", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann.

Hintergrund ist ein in Schottland weltweit erstmals eingeführter Mindestpreis für Alkohol. Mit dem seit dem 1. Mai geltenden Mindestpreis von umgerechnet 57 Cent pro zehn Milliliter purem Alkohol soll in Schottland vor allem die Zahl der Alkoholtoten gesenkt werden. Ein Mindestpreis für Alkohol sei der erste, wichtige Schritt, um den Alkoholkonsum zu senken, sagte Gaßmann. Es sei nachgewiesen, dass "insgesamt umso mehr Alkohol getrunken wird, je niedriger sein Preis ist".

In Deutschland sterben demnach jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen an den direkten Folgen ihres Alkoholkonsums. Rund 1,77 Millionen gelten als alkoholabhängig. Etwa 200 Krankheiten werden durch den Alkoholkonsum mitverursacht, so erhöht er beispielsweise das Risiko von Krebs und Herzkreislauferkrankungen. Zudem kommen etwa zehntausend Kinder jedes Jahr alkoholgeschädigt auf die Welt.



Der Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken ging in Deutschland 2016 gegenüber dem Vorjahr zwar auf 133,8 Liter zurück. Nach wie vor trinkt jeder Deutsche über 15 Jahren aber 10,7 Liter Reinalkohol im Jahr. Seit mehreren Jahren sinkt immerhin der Alkoholkonsum insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Heute trinkt nur noch jeder zehnte Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren regelmäßig Alkohol. Vor 15 Jahren waren es noch fast doppelt so viele.