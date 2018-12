Der wegen Knackgeräuschen und Rissen in den Wänden in die Schlagzeilen geratene Opal Tower in der australischen Metropole Sydney ist innerhalb von vier Tagen zum zweiten Mal evakuiert worden. Nachdem die rund 3.000 Bewohner am Heiligabend das 38-stöckige Hochhaus das erste Mal verlassen mussten, wurde der Neubau in der Nähe des Olympia Parks am Donnerstag nun zum zweiten Mal geräumt.