Fragen und Antworten Die Tafeln in Deutschland

Tafeln sind gemeinnützige Hilfsorganisationen, die Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Dabei geben ehrenamtliche Mitarbeiter noch verwertbare Produkte, die in Restaurants und Geschäften übrig bleiben und ohnehin vernichtet werden würden, entweder kostenlos oder gegen kleines Geld an sozial Benachteiligte weiter. Die erste Tafel wurde 1933 in Berlin gegründet. Bundesweit versorgen mehr als 900 Tafeln bis zu anderthalb Millionen Menschen mit Lebensmitteln. Dabei verwalten sie sich an den jeweiligen Orten selbst.



Einige Tafeln, insbesondere in den Großstädten, funktionieren wie Supermärkte, andere verteilen alle zwei Wochen zu festen Zeiten übrig gebliebene Lebensmittel. In Suppenküchen können Bedürftige für wenig Geld eine warme Mahlzeit einnehmen. Viele betreiben zudem Kleiderkammern, bieten Kinderbetreuung an und organisieren Beratungstermin, gemeinschaftliche Treffen und Schulungen. Oft werden auch Möbel und Bücher verteilt. Neben der materiellen Unterstützung sehen die Tafeln sich selbst auch als Orte der Begegnung und des Miteinanders.

Bundesweit sind mehr als 60.000 Mitarbeiter ehrenamtlich die Tafel tätig. Bildrechte: dpa Seit 1995 unterstützt der Dachverband Tafel Deutschland e.V. die Institutionen in der Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und legt gemeinsame Grundsätze fest. Dazu zählt, dass die Lebensmittel "unentgeltlich oder gegen einen geringen Kostenbeitrag" abgegeben werden müssen. Wenn solche Beiträge erhoben werden, müssen sie sich "einerseits am sozialen Auftrag der Tafeln und andererseits an der prekären Situation" der Empfänger orientieren. Die Tafeln helfen dabei allen Menschen, die hilfebedürftig sind.



Der Großteil der Mitarbeiter engagiert sich ehrenamtlich. Die Finanzierung erfolgt über Spenden.

Rund 60 Prozent der Tafeln befinden sich in Trägerschaft gemeinnütziger Organisationen wie beispielsweise der Diakonie, der Caritas, des Deutschen Roten Kreuzes oder der Arbeiterwohlfahrt. Die übrigen 40 Prozent sind eingetragene Vereine.

Einmalig kann jeder ohne schriftlichen Nachweis das Angebot der Tafeln nutzen. Wer darüber hinaus regelmäßig die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, benötigt eine Kundenkarte der Tafeln als Nachweis der Bedürftigkeit. Diese erhalten sozial Benachteiligte bei Vorlage folgender Dokumente:

Sozialpass

Hartz-IV-Bescheid

Schwerbeschädigtenausweis

Rentenbescheid

Wohngeldbescheid

Asylbescheid

Abmeldung des festen Wohnsitzes

In einigen Städten legen die Tafeln auch Einkommensobergrenzen fest: diejenigen Haushalte, deren gesamtes Nettoeinkommen (ohne Kindergeld!) diese Grenze unterschreitet, erhalten einen Tafelausweis. In der Regel muss dieser nach 6 Monaten oder einem Jahr erneuert werden. In einigen Städten ist er für die gesamten Zeitraum gültig, in dem die Sozialhilfe empfangen wird.

Viele Tafeln versuchen lange Wartezeiten zu vermeiden. Bildrechte: dpa Grundsätzlich können die Tafeln nur das verteilen, was gespendet wird. An einigen Tagen ist das Angebot größer, an anderen kleiner. Sind die Lebensmittelspenden zu knapp, müssen einige Tafeln Wartelisten führen. In der Regel wird auch die Anzahl der Personen im Haushalt berücksichtigt. Eine Großfamilie mit drei Kindern erhält mehr Lebensmittel als Alleinstehende.



Andere Tafeln verteilen morgens die eingegangenen Spenden auf Tüten und geben diese dann als Komplettpakete an die Bedürftigen weiter. Bei der Tafel in Halle erhält jeder Berechtigte alle 14 Tage einen Grundkorb mit Obst und Gemüse und einen weiteren mit Backwaren, Milch- und Fleischprodukten. Leben mehr als vier Personen im Haushalt, kann die Ration verdoppelt werden.