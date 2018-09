Der Wirbelsturm "Mangkhut" wird voraussichtlich am Sonntag mit voller Wucht auf die Südküste Chinas treffen. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht und Schiffe in die Häfen gerufen. Auch die Millionenmetropole Hongkong bereitet sich auf kompletten Stillstand vor und rief die höchste Taifun-Warnstufe aus.