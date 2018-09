Zwei Tage nach dem schweren Fährunglück im ostafrikanischen Tansania haben die Behörden den Kapitän des Schiffs festgenommen. Das berichtet die Zeitung "The Citizen". Der Kapitän hatte sich nach Angaben von Tansanias Staatchef, Präsident John Magufuli, zum Zeitpunkt des Unfalls gar nicht an Bord des Schiffs befunden. Stattdessen habe er das Ruder jemandem überlassen, der für das Führen eines Schiffes keine Ausbildung habe.

Am Samstag, zwei Tage nach dem Unglück, konnte ein Mann von den Rettungskräften lebend aus dem Wrack geborgen werden. Der Maschinist hatte sich in einem Raum mit ausreichend Luft zum Überleben eingesperrt. Nach der Rettung wurde er sofort in ein Krankenhaus gebracht.



Seit Freitag wurden fast 200 Todesopfer geborgen, zu den genauen Zahlen gab es unterschiedliche Angaben. "Aber es ist klar, dass im Rumpf des Schiffes weitere Leichen sind", sagte der Präsident. Inzwischen werden die Rettungsarbeiten von professionellen Tauchern unterstützt. Wegen des Unglücks ordnete Magufuli eine viertätige Staatstrauer an.