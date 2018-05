Demonstrationen für und gegen die AfD haben in Berlin Tausende Menschen mobilisiert. Anhänger der AfD versammelten sich am Sonntagmittag am Hauptbahnhof, um dann in Richtung Brandenburger Tor zu ziehen.

Mehrere Gegenproteste waren angemeldet. Zur Hauptveranstaltung des Bündnisses "Stoppt den Hass - Stoppt die AfD" kamen einer Sprecherin zufolge mehr als 3.000 Menschen. Insgesamt, so eine Schätzung der Polizei, waren in Berlin am Nachmittag rund 20.000 Gegendemonstranten unterwegs.

Zur AfD-Kundgebung unter dem Motto "Zukunft für Deutschland" kamen den Veranstaltern zufolge rund 5.000 Teilnehmer. Sie skandierten Rufe gegen Kanzlerin Angela Merkel, Flüchtlinge und Ausländer.

Von Storch: "Özil ist kein Detuscher"

Auf der Spree waren Gegner der AfD mit Booten und Flößen unterwegs. Bildrechte: dpa Politiker warnten in Reden vor einer "Islamisierung" Deutschlands. Beatrix von Storch, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, sagte: "Die Herrschaft dieses Islam in Deutschland ist nichts anderes als die Herrschaft des Bösen".



Über den Fußball-Nationalspieler Mesut Özil sagte sie, er sei "trotz seines deutschen Passes kein Deutscher", weil er die Nationalhymne nicht singen wolle und sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen habe.



Die Gegendemonstranten versammelten sich an verschiedenen Punkten in der Stadt. Ein von der Berliner Clubszene organisierter Umzug von rund 30 Musikwagen zog über die Straße des 17. Juni an der Siegessäule vorbei in Richtung Brandenburger Tor. "AfD wegbassen" lautete das Motto der lautstarken Karawane.

Polizei will Zusammenstöße verhindern

Die Polizei teilte bei Twitter mit, die Brücken im Regierungsviertels würden gesperrt, "um ein Aufeinandertreffen der Versammlungsteilnehmer zu verhindern". Die Polizei war mit 2.000 Beamten im Einsatz und stellte sich auf mögliche Zusammenstöße ein. Die Gegner der AfD hatten angekündigt, den AfD-Zug stoppen zu wollen.