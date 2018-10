Sulawesi Tausende Vermisste in zerstörter Stadt Palu

Zuvor waren Satellitenbilder veröffentlicht worden, auf denen zu sehen ist, wie sich in Balaroa nach dem Beben der Boden verflüssigt hat und Gebäude im Schlamm versinken. Die Behörden gehen davon aus, dass rund 1.000 Häuser in einer Art Erdloch verschwunden sind.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes sollen Bergungsaktionen mit vielen Helfern und schwerem Gerät am kommenden Donnerstag auslaufen. In Einzelfällen könne die Suche aber fortgesetzt werden.

Unterdessen hat Deutschland seine Hilfe für die Opfer der Katastrophe auf den Weg gebracht. Nach Angaben des Auswärtiges Amtes startete am Samstag ein Flugzeug in Frankfurt am Main in Richtung Sulawesi.