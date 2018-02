Seit dem 01. April 2017 ist die Videosprechstunde in Deutschland per Gesetz nicht nur erlaubt, sondern wird auch als reguläre Leistung der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet. Allerdings unterliegen die Ärzte der Berufsordnung und dem darin festgelegten Fernbehandlungsverbot.

Telemedizin vs. Berufsordnung

Im § 7 Abs. 4 der Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte ist geregelt, dass die "individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchgeführt werden darf“. Der Arzt muss den Patienten zumindest einmal vorher gesehen haben um telemedizinische Behandlungen anzubieten oder Rezepte zu verordnen und Krankschreibungen auszustellen. Erlaubt ist es aber, dem Patienten über eine Videosprechstunde Informationen zur schon persönlich gestellten Diagnose oder Therapie an die Hand zu geben und unkomplizierte Nachkontrollen, beispielsweise bei der Wundheilung, durchführen. Bei Diabetes- und Herzpatienten kann der Arzt per Videoschalte den Verlauf der Werte und eventuelle Abweichungen mit dem Patienten diskutieren.



Die Bundesärztekammer strebt für Mai 2018 eine Änderung der Muster-Berufsordnung an. Aus dem Protokoll einer Vorstandssitzung berichtete der Spiegel, dass es künftig in der Berufsordnung heißen soll: "Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über elektronische Kommunikationsmedien ist erlaubt, wenn dies im Einzelfall ärztlich vertretbar ist." Voraussetzung solle sein, dass der Patient über die "Besonderheiten" einer reinen Onlineberatung aufgeklärt wird und der Arzt alle Befunde und Behandlungen sorgfältig dokumentiert.

Schweden und Schweiz sind Vorreiter in der europäischen Telemedizin

In Schweden ist die telemedizinische Behandlung unbekannter Patienten längst Standard. Dort haben sich Dienstleister etabliert, die (Video-)Konsultationen anbieten und Rezepte ausstellen dürfen. Auch die Schweiz erprobt dieses Modell seit fast 20 Jahren. Der Patient schildert bei einem Mitarbeiter eines medizinischen Callcenters seine Symptome und Beschwerden. Ein Arzt ruft zurück, stellt die Diagnose, bespricht die Behandlung und kann gegebenenfalls auch Rezepte ausstellen oder den Patienten an einen Facharzt überweisen.

Erste Schritte in Deutschland

Diagnose und Behandlung ohne den Patienten zu kennen - in einem Pilotprojekt in Baden-Württemberg schon möglich. Bildrechte: dpa Um Telemedizin auch hierzulande in der Form umsetzen zu können, müsse die Berufsordnung und das darin enthaltene Fernbehandlungsverbot verändert werden. Erste Weichen um das Gesetz zu lockern, legte im Juli 2016 die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Dabei hat die Landesärztekammer ein Modellprojekt genehmigt, in denen Ärzte die Behandlung von Patienten online abwickeln können, ohne je mit ihnen in einem Raum gewesen zu sein. Im März 2018 soll das Projekt "DocDirekt“ in Stuttgart und Tuttlingen anlaufen. Dafür kooperiert die KVBW mit dem Münchener Start-Up-Unternehmen TeleClinic GmbH. Das Prinzip besteht darin, dass Patienten bei akuten Erkrankungen, sofern sie ihren behandelnden Arzt nicht erreichen, werktags zwischen 9 und 19 Uhr eine Hotline anrufen können. Speziell geschulte Medizinische Fachangestellte erfassen die Personalien und Krankheitssymptome. Je nach Dringlichkeit wird der Patient dann entweder an die 112 weitergeleitet oder an einen Telearzt übergeben. Dieser stellt die Diagnose und berät den Patienten hinsichtlich der Behandlung. Falls medizinisch erforderlich, stellt der Arzt einen Berechtigungscode aus und leitet den Patienten am gleichen Tag an eine dienstbereite Praxis weiter.

Telemedizin kann das Gesundheitssystem entlasten

Telemedizin kann die Ärzte unterstützen, soll die persönliche Sprechstunde aber nicht ersetzen. Bildrechte: dpa Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer befürwortet die Telemedizin und empfindet die Öffnung des Fernbehandlungsverbots als zeitgemäß. "In den Arztpraxen, Krankenhäusern und Notfallambulanzen werden wir mit einer Flut von Anfragen beladen, die jetzt nicht zwingend einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt gebraucht hätten“. Telemedizin kann als Unterstützung die Ärzte entlasten und auch dem Patienten viel Aufwand und Zeit ersparen. Auch Dr. Ulrike Schramm-Häder, Sprecherin der Landesärztekammer Thüringen, hält die Telemedizin für eine gute Ergänzung, die den direkten Arzt-Patienten-Kontakt allerdings nicht ersetzen sollte: "Man muss bedenken: einen Ausschnitt zu sehen ist immer noch etwas anderes als einen ganzen Menschen zu untersuchen.“

Hohe Kosten und fehlende digitale Infrastruktur

Obwohl in Deutschland seit April die Videosprechstunde bei den Krankenkassen abgerechnet werden kann, wird sie nur von wenigen Ärzten angeboten. Erik Bodendieck sieht den Grund dafür in den hohen Kosten für die Ärzte.

Das Anschaffen der Technik kostet viel Geld. Den gesamten Aufwand den wir da betreiben und das Geld, was wir dafür von den Krankenkassen bekommen wird vollständig aufgefressen. Es bleibt für den Mehraufwand nichts übrig – ganz im Gegenteil wir haben dort selbst noch zuzusetzen. Dr. Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und selbst praktizierender Arzt

Hinzu kommt, dass sowohl Arzt, als auch Patient für die Sprechstunde am Computer entsprechende Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Unzuverlässige Softwares oder rucklige Bilder behindern die Ärzte in ihrer Arbeit, statt sie zu entlasten. Insbesondere auf dem Land, wo schnelles Internet keine Selbstverständlichkeit ist, könnte es bei der Umsetzung der Telemedizin Probleme geben.

Das Problem ist: die Technik, die wir bräuchten steht nicht zur Verfügung, um die Anwendungen, die wir gerne hätten, durchzuführen. Dr. Erik Bodendieck

Nicht alle Patienten sind im Umgang mit Computern geübt. Insbesondere die ältere Bevölkerung verfügt selten über das technische Wissen, um Telemedizin in Anspruch nehmen zu können.



Online-Sprechstunde voraussichtlich ab Mai