Serbien hat das Tempolimit auf seinen Autobahnen von 120 auf 130 Stundenkilometer angehoben. Das hatte nach Medienberichten aus Belgrad das Parlament am Freitag beschlossen. Zur Begründung hieß es, dass damit die Geschwindigkeitsbegrenzungen an die der Nachbarländer angepasst würden.

Zu schnelles Fahren kann nach Angaben des ADAC auf Europas Autobahnen richtig teuer werden. Wer zum Beispiel in Norwegen die Geschwindigkeit etwa um 20 Stundenkilometer überschreitet, dem drohen Geldbußen ab 420 Euro. Teuer werden Überschreitungen auch in Italien (ab 170 Euro), in der Schweiz (ab 170 Euro) und in Großbritannien (ab 140 Euro).

Während es in Deutschland keine generellen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen gibt, darf auf Europas Autobahnen meist 130 Stundenkilometer gefahren werden. 120 Stundenkilometer sind es dagegen in der Schweiz, in Belgien, Portugal, Spanien und Irland. In Norwegen sind sogar nur 100 Stundenkilometer erlaubt. Dagegen sind in Polen bis zu 140 Stundenkilometer möglich.