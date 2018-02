Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker der Aufprall – das ist ein physikalisches Gesetz. Unfälle bei hoher Geschwindigkeit fallen deshalb meist auch schwerer aus. Also bringt ein Tempolimit gleich mehr Sicherheit? Ganz so einfach ist es dann doch nicht, sagt Henrik Liers, Leiter der Unfallforschung an der Technischen Universität Dresden: "Denn auf wenig befahrenen Strecken zum Beispiel oder zu Zeiten geringer Verkehrsdichte können Tempolimits möglicherweise auch kontraproduktiv sein, weil dann eine gewisse Monotonie der Strecke oder der Fahraufgabe an sich die Aufmerksamkeit des Fahrers reduziert."