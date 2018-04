Der Chef der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wird seit Tagen in einem Skigebiet im schweizerisch-italienischen Grenzgebiet. Das hat eine Tengelmann-Sprecherin bestätigt. Haub sei von einer Skitour am Matterhorn nicht zurückgekehrt. Es werde alles getan, um ihn zu finden.

Haubs Bruder Christian erklärte laut "Handelsblatt" in einem Brief an die Mitarbeiter, dass Karl-Erivan Haub am Samstag nicht von einer Skitour in den Alpen zurückgekehrt sei. Sein Bruder sei ein sehr erfahrener Skitourengänger und Bergsteiger. Deshalb gebe er die Hoffnung trotz der Zeit, die inzwischen verstrichen sei, nicht auf, ihn bald zu finden.



Die Familie stelle sich dennoch auf eine längere Abwesenheit von Karl-Erivan ein. Der Geschäftsbetrieb werde jedoch ganz ruhig und geordnet weiterlaufen.