Laut Staatsanwaltschaft wurden die Verdächtigen am Donnerstagnachmittag in Arnheim nahe der deutschen Grenze sowie in Weert im Süden des Landes festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren seien über Monate hinweg von der Polizei beobachtet worden. Die Festgenommenen sollen am Freitag einem Richter in Rotterdam vorgeführt werden.