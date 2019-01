Mit einem Pilotversuch in neun Großstädten will die Bundesanstalt für Straßenwesen den sogenannten "Grünpfeil" ausschließlich für Radfahrer testen. Wie die Anstalt am Montag mitteilte, wurden dazu die Städte Leipzig, Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart ausgewählt. An mehreren Kreuzungen würden Verkehrszeichen mit grünem Pfeil und dem Zusatz "nur Radverkehr" aufgestellt.