Thailand Vermisste Jugendliche unversehrt entdeckt

Die mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendlichen und ihr Begleiter sind wohlbehalten entdeckt worden. Das hat Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am späten Montagabend Ortszeit mitgeteilt.

Wasser soll abgepumpt werden

Mit großen Schläuchen wird Wasser aus der überfluteten Höhle geleitet. Bildrechte: dpa "Wir fanden alle 13 unversehrt und werden sie versorgen, bis sie sich bewegen können", sagte Osottanakorn. "Wir planen, das Wasser aus der Höhle herauszupumpen und sie zu holen."



Rettungskräfte berichteten, sie hätten der Gruppe flüssige Energienahrung und Survival Kits mitgebracht. Jemand werde vor Ort bleiben, bis die Retttung anlaufen kann."

Von Sturzflut überrascht

Die zwölf jungen Fußballer im Alter von elf bis 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren am 23. Juni nach einer Trainingseinheit in die Höhle in der Provinz Chiang Rai eingestiegen. Dort wurde die Gruppe von einer Sturzflut überrascht und konnte sich offenbar vor dem ansteigenden Wasser immer tiefer in die etwa zehn Kilometer lange, verwinkelte Höhle retten. Funde von Hand- und Fußabdrücken hatten diese Hoffnung im Vorfeld genährt. Letztendlich wurde die Gruppe circa drei Kilometer hinter dem Höhleneingang von Tauchern entdeckt.



Ein Video der Einsatzkräfte zeigte am Abend die Kinder und Jugendlichen im Inneren der Höhle im Schein von Taschenlampen - erschöpft aber erleichtert. Die Eltern der Vermissten harren seit Tagen vor der Höhle aus und zeigten sich nach deren Auffinden überglücklich.

Retterteams aus mehreren Ländern vor Ort