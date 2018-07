Ärzte und der thailändische Inspektor für Öffentliche Gesundheit bei der Pressekonferenz im Krankenhaus in Chiang Rai. Bildrechte: dpa

Sie können deshalb auch nicht zum WM-Finale am Sonntag in Moskau reisen, zu dem sie Fifa-Präsident Gianni Infantino eingeladen hatte. Die Ärze versicherten aber, dass sie das Spiel im Fernsehen sehen könnten.



Die Gruppe war am 23. Juni in der Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non rund 1.000 Kilometer nördlich von Bangkok unterwegs, als Wassermassen ihnen den Rückweg abschnitten. Sie wurden in drei Gruppen am Sonntag, Montag und Dienstag aus der Höhle ans Tageslicht gebracht.