Thailand Rettung aus Höhle wird zum Wettlauf gegen die Zeit

Die Rettung der seit zwei Wochen in einer thailändischen Höhle festsitzenden Jugendlichen wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Der Leiter der Rettungsmission, Provinzgouverneur Narongsak Osotthanakorn, sagte am Samstag, der Zeitpunkt für einen Rettungsversuch sei gerade günstig.

Nach neun Tagen war die Gruppe lebend gefunden worden. Bildrechte: MDR

Alternativen gibt es aber so gut wie keine. Weitere Höhlenzugänge wurden bislang nicht entdeckt. Eine Bohrung bis in 600 Meter Tiefe, wo die zwölf Jungen mit ihrem Fußballtrainer sitzen, würde viel zu lange dauern. In 100 Versuchen hatten Rettungskräfte versucht, über gebohrte Rettungskanäle zu den Eingeschlossenen zu gelangen - jedoch vergeblich. Auch ist es nahezu chancenlos, das Wasser aus der überfluteten Höhle abzupumpen.



Denn für die kommenden Tage sagen Wetterexperten wieder heftige Regenfälle für die bergige Region voraus, wo sich die Höhle an der Grenze zu Myanmar befindet. Dann könnte das Regenwasser durch das Gestein eindringen und den Wasserstand in der Höhle wieder steigen lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Sauerstoff am Zufluchtsort knapp wird. Laut Leiter der Rettungsmission sank er von normal 21 Prozent auf 15 Prozent.