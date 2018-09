Der Deutsche Wetterdienst spricht jedoch nur von einem "leichten Vorgeplänkel" im Vergleich zu den Prognosen für Sonntag. DWD-Meteorologin Julia Fruntke sagte, nach einer kurzen Beruhigung am Samstag folge am Sonntag das deutlich kräftigere Sturmtief "Fabienne". Das bringe dann neben herbstlichen Temperaturen auch deutlich mehr Regen mit sich.

Das Sturmtief am Sonntag wird es in sich haben!

Sie erwartet in der gesamten Südhälfte Sturmböen, teils in Verbindung mit Gewittern sogar orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer. Aber auch der Norden werde vom Wind getroffen, insbesondere die Nordseeküste.

Zum Herbstbeginn am Sonntag ist es demnach vorbei mit diesem Sommer. Ab Montag rauschen die Temperaturen in den Keller. Laut DWD wird es wohl nirgendwo in Deutschland mehr über 20 Grad warm. In den bayerischen Alpen kann es sogar etwas schneien.