Sommer Das können Großstädte gegen die Hitze tun

Die bisher heißesten Tage dieses Sommers stehen bevor. In Mitteldeutschland sollen die Temperaturen bis auf 34 Grad klettern. Was im Schattenplatz am See noch schön sein kann, wird im Büro und in der eigenen Wohnung oft zur Last. Dass das nicht von heute auf morgen geändert werden kann, ist klar. Doch ein paar gute Ideen für hitzerobuste Städte, die gibt es schon.

von Constanze Müller, MDR AKTUELL