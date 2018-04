TK-Chef Jens Baas versicherte, es sei ausschließlich die Sache der Versicherten, was in der elektronischen Akte abgelegt werde und wer Zugriff auf die Informationen erhalte. Die Daten sollen auf Servern in Deutschland gespeichert und dreifach gesichert werden.



Um die Daten nutzen zu können, müssen Versicherte ihr Smartphone registrieren lassen. Außerdem benötigen sie eine App der Krankenkasse und ein persönliches Passwort. Bei einem Kassenwechsel sollen die Daten beim Patienten bleiben.