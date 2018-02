An einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida hat ein ehemaliger Schüler um sich geschossen und 17 Menschen getötet. Das teilte der Sheriff des Broward Countys, Scott Israel, mit. Mindestens zwölf Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden. Sie würden in Krankenhäusern behandelt. Nach Krankenhausangaben befinden sich drei Verletzte in kritischem Zustand.