Bei Schüssen in einer High School in Santa Fe im US-Bundesstaat Texas hat es nach US-Medienberichten mehrere Todesopfer gegeben. US-Medien berichten von mindestens acht Todesopfern sowie zahlreichen Verletzten.

Rettungskräfte und Polizisten nach Schüssen vor einer High School in Texas. Bildrechte: KTRK-TV ABC13/AP/dpa

An der Highschool gehen rund 1.500 Kinder und Jugendliche zur Schule. Am Freitag war der letzte Tag schulinterner Prüfungen. Ob das mit der Tat in Verbindung steht, war zunächst unklar.



US-Präsident Donald Trump ließ sich informieren. Er schrieb auf Twitter: "Dies ist ein sehr trauriger Tag". Die Tat sei "absolut schrecklich". Trump zufolge muss künftig sichergestellt werden, dass Schusswaffen nicht in die Hände derer geraten, die eine Bedrohung darstellten.