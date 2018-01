Zusammenstöße von Flugzeugen sind äußerst selten. Meist ist bei Unfällen nur ein Flugzeug betroffen. Zu einem der größten Unglücke dieser Art war es 2002 in der Nähe von Überlingen am Bodensee gekommen. Dabei waren eine Frachtmaschine und ein russisches Passagierflugzeug in großer Höhe zusammengestoßen. 71 Menschen an Bord der Maschinen starben. Am Boden wurde niemand verletzt.