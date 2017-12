Am schlimmsten betroffen war den Behördenangaben zufolge die Provinz Lanao del Norte, wo bis Samstagabend 127 Menschen ums Leben kamen und 69 weitere vermisst wurden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bis zum Mittag allein 36 Leichen aus dem über die Ufer getretenen Fluss Salog geborgen. Weitere Todesopfer und Vermisste gab es in Städten und Dörfern, die von Schlamm- und Gerölllawinen verwüstet wurden. Ein Bergdorf wurde sogar vollständig zerstört. Auch hier war ein Fluss über die Ufer getreten. Fast alle Häuser der Ortschaft wurden dabei weggeschwemmt.

Ganze Ortschaften wurden von den Fluten weggeschwemmt. Bildrechte: dpa

Mehr als 75.000 Bewohner des im Süden der Philippinen gelegenen Mindanaos mussten ihre Wohnungen verlassen. In mehreren Regionen der Insel brachen die Stromversorgung und das Kommunikationsnetz zusammen.



Der Tropensturm "Tembin" war am Freitag an der Ostküste von Mindanao mit fast 100 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen auf Land getroffen. Am Samstag erreichte der Sturm nach Angaben des meteorologischen Dienstes in Böen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometer pro Stunde.