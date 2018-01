Bei einer schweren Explosion in Antwerpen sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei der belgischen Großstadt am Dienstagmorgen mitteilte, wurden 15 weitere Personen verletzt, fünf von ihnen schwer.

Bei der Explosion waren am Montagabend in einem Studentenviertel Antwerpens drei Wohnhäuser zerstört und mehrere weitere Gebäude beschädigt worden. Retter mit Suchhunden durchkämmten die ganze Nacht hindurch die Trümmer. Bis zum Morgen zogen sie sieben Überlebende aus dem Schutt. Zu ihnen gehörte auch eine dreiköpfige Familie, die mehrere Stunden unter den Trümmern lag. Am Morgen wurden noch zwei Menschen vermisst. Ob es sich bei den beiden geborgenen Toten um die beiden Vermissten handelt, war zunächst unklar.