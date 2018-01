In der Silvesternacht sind in Brandenburg zwei Männer durch Feuerwerkskörper ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Brandenburg mitteilte, starb in Märkisch-Oderland ein 35-Jähriger, als er Knaller in seinem Garten zündete. Diese seien aus unbekannten Gründen explodiert, so die Polizei. In Kleinmachnow wollte ein 19-Jähriger Mann ein selbstgebautes Feuerwerk zünden, wurde am Kopf getroffen und starb noch am Unglücksort.