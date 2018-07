Beim Untergang eines Touristenbootes vor der Urlaubsinsel Phuket in Thailand sind offenbar dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Donnerstag bereits ein Toter entdeckt worden war, barg die thailändische Marine am Freitagmorgen sieben weitere Leichen. Das teilte eine Sprecherin der Provinz Phuket am Freitag mit. 48 Touristen werden aber noch vermisst.