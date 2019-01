Bei einem schweren Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark sind nach Angaben der Dänischen Bahngesellschaft DSB am Mittwoch sechs Menschen ums Leben gekommen.

Der Sturm hatte zuvor bereits in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.