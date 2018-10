Im Schweizer Kanton Tessin ist ein deutscher Reisebus verunglückt. An Bord waren nach Angaben der Kantonspolizei etwa 40 Passagiere. Demnach war eine Gruppe von etwa 16- bis 23-Jährigen mit drei Betreuern an Bord des Busses.

13 Menschen wurden verletzt, davon drei schwer, wie die Polizei berichtete. Auch der Fahrer sei unter den Verletzten, hieß es. Der Bus soll auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sigirino nahe dem See Lago Maggiore den Pfeiler eines Autbahnschildes gerammt haben. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Warum der Bus von der Fahrbahn abgekommen war, war zunächst unklar. Bildrechte: dpa

Der Bus war in Richtung Süden nach Italien unterwegs. Er kam aus Köln, wo er am Samstagabend gegen 22 Uhr mit den Passagieren und zwei Fahrern aufgebrochen war, wie Johannes Hübner vom Internationalen Bustouristik Verband RDA bestätigte, der für das betroffene Unternehmen die Notfall-Koordination übernahm.



Nach seinen Worten wollte die Reisegruppe mehrere Tage in Italien verbringen. Nähere Angaben zu den Insassen konnte Hübner zunächst nicht machen.