Kohlenmonoxid-Vergiftung Toter durch Grill im Campingbus

In Hamburg ist ein Mann gestorben, weil er einen benutzten Grill in seinen Campingbus gestellt hat. Wie die Polizei mitteilte, wurde außerdem die Frau des Mannes schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte das Ehepaar gegrillt und dann den offenbar nicht komplett gelöschten Grill in den Bus gestellt. Im Schlaf hätten sich die beiden mit Kohlenmonoxid vergiftet.