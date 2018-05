Der Trabant – das wohl beliebteste Auto in der DDR. Was vor allem daran liegt, dass es ansonsten kaum andere Modelle gab. Doch wer einen haben wollte, musste sowieso lange warten. Das ging auch dem Ehepaar Kinsky so, erzählt Mandla Nkomo. Er ist Kurator im Johannesburger Transportmuseum, dem "James Hall Museum of Transport". 14 Jahre habe Familie Kinsky auf ihr Auto warten müssen. Darüber muss er selbst ein bisschen lachen.

Wie der Trabi nach Johannesburg kam

Als die Mauer fiel, zogen die Kinskys nach Südafrika, an die Südküste, nach George. Und als sie dort ankamen, hatten sie immer noch kein Auto, erzählt Mandla Nkomo. "Herr Kinsky musste zurück nach Ostdeutschland gehen, um sein Auto abzuholen. Er kam dann nicht direkt zurück, sondern guckte sich erst mal Europa per Trabant an – und nahm dann ein Schiff nach Südafrika."

Der Trabant 601 im Johannesburger Transportmuseum. Bildrechte: MDR/Andreas Herrler Und dann, in den späten 90ern, ist Herr Kinsky gestorben. Weshalb seine Frau, die mittlerweile auch nicht mehr lebt, den Trabi dem Museum geschenkt hat. Immerhin ist es das größte Transportmuseum in ganz Südafrika.



Und da steht er nun, der Trabant 601 von 1972. In einer Halle mit einigen deutschen Autos: Ein alter Mercedes Benz steht rechts vom Trabant, ein Opel links davon, etwas weiter ist ein VW Käfer geparkt.

Ein Paradies für Oldtimer-Fans

Noch parken sie alle. Aber bald sollen sie wieder fahren, sagt Fhatuwani Rambau, der Chef-Kurator des Museums.

Letzten Montag haben wir die Anfrage einer Dame erhalten, die zum Geburtstag ihres Mannes organisieren wollte, mit unserem Ford T von 1917 zu fahren. Und wir haben ihr das ermöglicht. Fhatuwani Rambau, Transportmuseum Johannesburg

Am liebsten will er das auch für die anderen Autos aus der Sammlung ermöglichen. In den nächsten zwei Jahren sollen fast alle wieder fahrtüchtig gemacht werden. Etwa 2.000 Fahrzeuge besitzt das Museum – Autos, Motorräder, Kutschen, Fahrräder, Straßenbahnen, Doppelstockbusse und mehr.