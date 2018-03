Frankreich hat Abschied von einem Polizisten genommen, der bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt getötet worden war. Im ganzen Land hielten Polizisten am Vormittag für eine Schweigeminute inne, um an Arnaud Beltrame zu erinnern. In Paris gab es eine nationale Trauerfeier vor dem Invalidendom.

Am vergangenen Freitag hatte ein Islamist in einem Supermarkt in Trèbes in Südwestfrankreich mehrere Geiseln genommen. Der Gendarm Beltrame ließ sich gegen eine weibliche Geisel austauschen. Er wurde von dem Täter mit Schüssen und Messerstichen verletzt und starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.



Der Geiselnehmer tötete insgesamt vier Menschen. Er selbst wurde von der Polizei erschossen. Der 25-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln bezeichnete sich selbst als "Soldat" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.