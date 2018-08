Genua Trauerfeier für Opfer der Brücken-Katastrophe

In der italienischen Stadt Genua haben Tausende Menschen Abschied von Opfern des Brückeneinsturzes genommen. Bei der offiziellen Trauerfeier in einer Messehalle sagte der Erzbischof von Genua, Kardinal Angelo Bagnasco, der Einsturz der Morandi-Brücke habe Genua mitten ins Herz getroffen. Der Schmerz sitze tief. Jetzt sei Solidarität notwendig.

Nur 19 Opfer aufgebahrt

In der Messehalle waren 19 Opfer aufgebahrt. Die Angehörigen der anderen Opfer wollten sich privat in den jeweiligen Heimatorten verabschieden. Einige nahmen demonstrativ nicht an der Feier in Genua teil und begründeten das teilweise mit Wut und Enttäuschung über das mutmaßliche Versagen des Staates.

Aus Rom kamen der italienische Präsident Sergio Mattarella sowie Ministerpräsident Guiseppe Conte und andere Vertreter der Regierung zu dem Trauerakt. Aber auch Angehörige der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes nahmen teil. Die Helfer wurden bei ihrer Ankunft mit Applaus begrüßt.

Weitere Opfer gefunden

In den Trümmern wurden am Samstag drei weitere Leichen gefunden. Bildrechte: dpa In ganz Italien gilt Staatstrauer. Vor öffentlichen Gebäuden wehen die Fahnen auf Halbmast. Bei Fußballspielen am Wochenende tragen die Spieler schwarze Armbinden und legen eine Schweigeminute ein. Die Partien der beiden Teams aus Genua, Sampdoria und CFC, wurden verschoben.



Unterdessen haben Rettungskräfte unter den Trümmern der Brücke weitere Leichen entdeckt. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden drei Tote in einem Auto gefunden, das unter einem Betonblock begraben war. Italienischen Medien zufolge handelt es sich um ein Ehepaar und dessen neunjährige Tochter. Die Zahl der Toten stieg damit auf 41.

Autobahnbetreiber soll Lizenz verlieren

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag während eines Unwetters auf einer Länge von mehr als 100 Metern eingestürzt. Autos und Lastwagen fielen 45 Meter in die Tiefe.