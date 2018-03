Nach Treppensturz "Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch gestorben

Der "Traumschiff"-Schauspieler Siegfried Rauch ist im Alter von 85 Jahren bei einem Treppensturz tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatte auch Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet. Der "Bild"-Zeitung zufolge geschah der Unfall bei einer Feier der Freiwilligen Feuerwehr.