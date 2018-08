Wir sind in der Naturschutzstation Herrenhaide nordöstlich von Chemnitz. Hier direkt am Waldrand treffen wir Wolfgang Friese und Peter Welt – zwei ausgewiesene Pilzexperten. Mit ihnen wollen wir in die Pilze gehen – bei hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad.

Ob man bei dieser Witterung Speisepilze findet? Peter Welt ist da skeptisch. "Aufgrund der großen Trockenheit erwarten wir natürlich nicht sehr viele Bodenpilze, maximal was, was auf Holz wächst." Doch zuerst einmal suchen die beiden Experten nach Bodenpilzen, hoffen, im trockenen Unterholz die eine oder andere Überraschung zu finden. Doch leider Fehlanzeige.

Selbst an den Stellen, wo Wolfgang Friese in den vergangenen Jahren immer wieder Steinpilze gefunden hat, ist heute Ebbe. "Es sind von uns hier auch schon Pfifferlinge gefunden worden, Perlpilze. Also das Repertoire, was den normalen Pilzsammler erfreut, das wäre hier. Es ist heute einfach zu trocken, aber der Pilz ist im Boden."

Pilze sprießen erst nach mehreren Regentagen

Und schlummert dort für uns unsichtbar. Das Myzel, also das Pilzgeflecht im Erdreich, bildet erst dann oberirdisch neue Fruchtkörper aus, wenn es – wie Peter Welt erläutert – wieder regnet. "Nicht wenn es jetzt einmal regnet, es muss schon mehrere Tage ... Das Myzel muss erst mal durchwässert werden und dann können hier durchaus Steinpilz, Pfifferling und Co wachsen."

Wer den Regen nicht abwarten möchte und schon jetzt auf Pilzsuche gehen will, dem rät Pilzexperte Friese, seine Suchstrategie zu ändern. "Wenn man am Boden wegen der Trockenheit keine Pilze findet, dann kann man immer noch am Holz gucken, weil das Holz Feuchtigkeit speichert."

Chancen auf Baumpilze höher

Und dort finden sich durchaus schmackhafte Exemplare – wie der Austernseitling oder die Krause Glucke. Auch Wolfgang Friese wird im Wald an der Naturschutzstation Herrenhaide fündig. Ein weißer Baumpilz, fast handtellergroß, der aus einem Baumstumpf wächst. Und - ist der genießbar? "Das wird wahrscheinlich jetzt ein schuppiger Sägeblättling sein, er ist nicht giftig, er ist sehr zäh, Holzpilze haben die Tendenz zäh zu sein. Man kann ihn essen - kurz vorm Verhungern."