Elbaufwärts in Sachsen habe man zwar ein paar wenige Einzelfälle mehr registriert, einen so markanten Anstieg wie in Sachsen-Anhalt habe es bei den Flussuferfunden aber nicht gegeben. Das teilte das sächsische Polizeiverwaltungsamt auf Anfrage mit. Über genaue Zahlen könne erst mit Veröffentlichung der Räum-Statistik durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst am Ende des Jahres Auskunft gegeben werden.

Granate an der Saale entzündete sich selbst

Die Polizei vermutet, dass Phosphor in der Granate mit Luft reagiert hat. Es entzündet sich unter Wasser in der Regel nicht. Sobald das chemische Element allerdings trocken ist, kann es sich an der Luft selbst entzünden. Mit Wasser lässt sich diese Reaktion nicht beenden. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Granate unschädlich machen.

Nichts berühren!

Auch in Sachsen-Anhalt musste eine der an der Elbe aufgefundene Granate an Ort und Stelle gesprengt werden. Die Gefahr, die von Weltkriegsmunition auch nach Jahrzehnten unter Wasser noch ausgeht, ist also keineswegs gebannt.

Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, die Fundstücke zu berühren oder sogar zu versuchen, diese zu bewegen. Was es zu tun gilt, fasst Grit Merker zusammen: