Die Behörden hatten anfangs befürchtet, dass "Pabuk" ähnlich zerstörerisch werden könnte wie der Tropensturm "Harriet" 1962. Damals kamen in Thailand fast 1.000 Menschen ums Leben. Wegen des Sturms mussten rund 35.000 Menschen vorübergehend in Notunterkünfte umziehen . Betroffen waren mehrere Provinzen im Süden des Königreichs.

"Pabuk" - jetzt nur noch ein Tief - bewegte sich am Sonnabend weiter in westlicher Richtung zum Indischen Ozean, zunächst in die Andamanensee und schließlich weiter in den Golf von Bengalen. Meteorologen erwarten, dass sich "Pabuk" auf offener See wieder etwas verstärkt.