Ausläufer des Tropensturms "Pabuk" haben den Süden Thailands erreicht und heftige Regenfälle sowie starken Wind mit sich gebracht. Auf See gab es Wellen von bis zu fünf Metern. In der Provinz Pattani an der Grenze zu Malaysia kam ein Fischer ums Leben, als sein Boot von einer Sturmwelle erfasst wurde. Ein zweiter Fischer wird noch vermisst.

Notunterkunft in der Provinz Nakorn Si Thammarart. Bildrechte: dpa

Wegen "Pabuk" müssen im Golf von Thailand vorsichtshalber alle Schiffe an Land bleiben. Regionalflughäfen wurden geschlossen. So wurden alle Flüge von und nach Ko Samui vorsorglich abgesagt. Auch der Flughafen in der Provinz Nakorn Si Thammarart ist zu. In der Provinz mussten mehr als 6.000 Anwohner ihr Häuser verlassen. Viele von ihnen wurden in einem Evakuierungszentrum untergebracht.