(Ivanka Trump) beschrieb Freunden oft den Mechanismus: Ein absolut glattes Haupt - eine Insel nach einer Kopfhaut-Reduzierungs-Operation - umgeben von einem pelzigen Kreis aus Haar an den Seiten und der Stirn, von wo alle Enden zur Mitte hingezogen, dann nach hinten gestrichen und mit Haarspray fixiert werden. Die Farbe, so betonte sie ( ... ), stamme von einem Produkt mit dem Namen "Just for Men" (Nur für Männer) - je länger man es einwirken ließ, desto dunkler würde es. Ungeduld führte zu Trumps orange-blonder Haarfarbe.