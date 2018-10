Ein Sprecher sagte, internationale Hilfe komme zwar an, wegen der zerstörten Infrastruktur könne sie aber nicht alle Bedürftigen erreichen. Das Land benötigt Zelte, Anlagen zur Wasseraufbereitung, Generatoren und medizinische Unterstützung.

In der besonders stark betroffenen 350.000-Einwohner-Hafenstadt Palu wurde die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt. Vor einer Woche hatte ein Tsunami die Westküste von Sulawesi überspült. Bei der Katastrophe hatte sich in zwei Stadtteilen von Palu die Erde in einen weichen Brei verwandelt - ein Phänomen, das als Bodenverflüssigung bekannt ist.