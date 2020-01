Bei einem Erdbeben in der Türkei sind am Freitag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Personen sollen verletzt worden sein.

Das türkische Fernsehen zeigte Bilder von Menschen, die in Panik auf die Straße liefen. Innenminister Süleyman Soylu sprach von mehreren eingestürzten Gebäuden in der Stadt Sivrice. Die Rettungskräfte bemühten sich, zu möglichen Überlebenden vorzudringen. Mehr als 30 weitere Rettungsteams seien auf dem Weg in die Region.

In der Türkei kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben. Das Land liegt auf mehreren seismischen Platten. Eines der schwersten Erdbeben in der Türkei ereignete sich am 17. August 1999. Das Beben hatte eine Stärke von 7,4. In Izmit, Istanbul und anderen Orten kamen damals mehr als 17.000 Menschen ums Leben, Zehntausende wurden verletzt.