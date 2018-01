Dänemark U-Boot-Tüftler wegen Mord an Journalistin angeklagt

Der dänische U-Boot-Bauer und Raketen-Enthusiast Peter Madsen ist wegen der Ermordung der schwedischen Journalistin Kim Wall angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen am Dienstag mitteilte, muss sich der 47-Jährige wegen Mordes, Leichenschändung und "besonders gefährlicher" sexueller Übergriffe ab März vor Gericht verantworten.

Madsen wird vorgeworfen, Wall im August vergangenen Jahres an Bord seines selbstgebauten U-Boots "Nautilus" getötet und die Leiche sexuell missbraucht zu haben. Die preisgekrönte Journalistin hatte Madsen auf seinem U-Boot besucht, um ein Interview mit ihm zu machen. Am 10. August verschwand sie spurlos, elf Tage später wurde vor der Küste von Kopenhagen ihr Torso entdeckt. Der Unterleib wies dabei mehrere Messerstiche auf. Anfang Oktober entdeckten Taucher dann außer Walls Beinen und Kleidung auch ihren Kopf, der keinerlei Verletzungen aufwies.

Madsen an Bord seines selbstgebauten U-Bootens "Nautilus". Bildrechte: dpa

Kim Wall wurde nur 30 Jahre alt. Bildrechte: Tom Wall/AP/dpa

Madsen gestand später, Walls Leiche zerstückelt und ins Meer geworfen zu haben. Er bestreitet aber den Mordvorwurf und spricht von einem Unfall. Wall habe sich auf dem U-Boot tödlich verletzt, so die Version des 47-Jährigen.



Die Ermittler vermuten allerdings, dass der Tüftler die Journalistin aus sexuellen Motiven ermordete und dann zerstückelte. In seiner Werkstatt hatten die Behörden auf einer Computerfestplatte Filme gefunden, in denen Frauen gefoltert, enthauptet oder lebendig verbrannt werden.